- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي جيرونا مهتمّ بالتعاقد مع محترف الهلال الحالي، اللاعب جوناثان سوريانو (33 عامًا).
وكان سوريانو قد انضمّ للهلال في الميركاتو الشتوي السابق، لكن اللاعب لم يقدّم حتى الآن ما يرضي طموحات الهلاليين.
وترغب إدارة الهلال في توقيع مخالصة مع اللاعب، بَيْدَ أنه اشترط الحصول على كافة مستحقّاته قبل توقيع المخالصة.
وتبحث إدارة الهلال عن عقد لبيع اللاعب أو إعارته؛ تمهيدًا للتعاقد مع مهاجم، بدلًا منه، إضافة للاعب محور أجنبي.
02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440 06:20 PM
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي جيرونا مهتمّ بالتعاقد مع محترف الهلال الحالي، اللاعب جوناثان سوريانو (33 عامًا).
وكان سوريانو قد انضمّ للهلال في الميركاتو الشتوي السابق، لكن اللاعب لم يقدّم حتى الآن ما يرضي طموحات الهلاليين.
وترغب إدارة الهلال في توقيع مخالصة مع اللاعب، بَيْدَ أنه اشترط الحصول على كافة مستحقّاته قبل توقيع المخالصة.
وتبحث إدارة الهلال عن عقد لبيع اللاعب أو إعارته؛ تمهيدًا للتعاقد مع مهاجم، بدلًا منه، إضافة للاعب محور أجنبي.
، نادٍ "إسباني" يستهدف التعاقد مع محترف "الهلال" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر نادٍ "إسباني" يستهدف التعاقد مع محترف "الهلال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.