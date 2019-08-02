، نادٍ "إسباني" يستهدف التعاقد مع محترف "الهلال" ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي جيرونا مهتمّ بالتعاقد مع محترف الهلال الحالي، اللاعب جوناثان سوريانو (33 عامًا).

وكان سوريانو قد انضمّ للهلال في الميركاتو الشتوي السابق، لكن اللاعب لم يقدّم حتى الآن ما يرضي طموحات الهلاليين.

وترغب إدارة الهلال في توقيع مخالصة مع اللاعب، بَيْدَ أنه اشترط الحصول على كافة مستحقّاته قبل توقيع المخالصة.

وتبحث إدارة الهلال عن عقد لبيع اللاعب أو إعارته؛ تمهيدًا للتعاقد مع مهاجم، بدلًا منه، إضافة للاعب محور أجنبي.