السعودية اليوم / أمين حفر الباطن يتفقد المسلخ العام بالمحافظة



حفر الباطن 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس

تفقد أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي أمس، المسلخ العام بالمحافظة يرافقه عددًا من القيادات والمسؤولين في الأمانة للوقوف على سير العمل بالمسلخ، والتأكد من اكتمال جاهزية المسلخ المركزي استعدادًا لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك.

ووجه المهندس الغامدي، بتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتقديم أفضل الخدمات لمرتادي المسلخ بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك امتدادًا لجهود الأمانة في حفظ الصحة العامة.

وشدد على أهمية الذبح داخل المسلخ وتجنبه في الطرقات والأماكن العامة وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والبيئة، وتجنب المخالفة بالذبح العشوائي، حيث يوفر المسلخ خدمات الفحص البيطري قبل وبعد الذبح للتأكد من سلامة الأضحية، داعيًا المستفيدين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي جرى تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم عن طريق خدمة 940 لاستقبال جميع الملاحظات.

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18:44ت م

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