حج / هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة توزع 2 مليون نشرة توعوية لحج 1440هـ



الرياض 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس

أطلقت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة حملتها التوعوية لموسم حج 1440هـ وذلك عن طريق توزيع أكثر من مليوني نشرة توعوية لمستخدمي قطار المشاعر المقدسة ومنشأة الجمرات من ضيوف الرحمن.

واستخدمت الهيئة في حملتها التوعوية لهذا العام بث الأفلام الإرشادية في الطائرات التي تقل الحجاج، وكذلك في صالات المطارات ومراكز التوجيه والارشاد المنتشرة على مداخل مكة المكرمة، وعدة مواقع بالساحات المحيطة بالمسجد الحرام، وعبر شاشات العرض المنتشرة في مقار سكنهم.

وتضمنت النشرات حزمة من التعليمات الواجب اتباعها من قبل الحجاج خلال كيفية وصولهم لمنشأة الجمرات ، وقطار المشاعر المقدسة، وكيفية تجنب الازدحامات وعدم حمل الأمتعة الثقيلة، واتباع الارشادات التي يقدمها العاملين في منشاة الجمرات وقطار المشاعر المقدسة.

وتظهر الحملة التوعوية التي تنفذها الهيئة بتسعة لغات مختلفة بنظام الوسائط المتعددة وذلك إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس الهيئة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير المنطقة نائب رئيس الهيئة، والحرص على وصول النشرات التوعوية إلى أكبر عدد ممكن من ضيوف الرحمن وتوعيتهم بما يضمن التسهيل عليهم في أداء مناسك الحج بالطرق الصحيحة.

// انتهى //

18:44ت م

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