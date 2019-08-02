حج / المستودع الخيري بالمدينة المنورة يواصل تقديم خدماته لضيوف الرحمن



المدينة المنورة 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس

إعداد / حسين بن عبدالعزيز حافظ

تصوير / فايز بن عبدالله المطيري

تتواصل الخدمات التطوعية التي تقدمها جمعية المستودع الخيري بالمدينة المنورة لحجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ من خلال مشروع ( هدية المدينة المنورة للحجاج والزائرين ) ضمن القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بأعمال الحج .

وأوضح الأمين العام للجمعية الشيخ عبدالله بن سالم الحجوري في تصريح لوكالة الأنباء

وسلط الحجوري الضوء على مشروع "هدية المدينة المنورة للحجاج والزائرين" الذي يهدف إلى إبراز جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والعمل على تقوية أواصر المحبة والألفة بينهم والتوجيه باستقبال وتوديع الحجاج والمعتمرين والزوار عبر المراكز والمنافذ المخصصة لذلك والمساعدة في تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين والـزوار المتضررين من الحوادث أو المنقطعين على الطرقات بالتعاون مع الإدارات المختصة والعمل على كسر حاجز اللغة لدى الفئة المستفيدة وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم.

وأوضح أن المشروع يوزع أكثر من مليون وجبة للحجاج الكرام زوار المدينة المنورة و700 ألف عبوة ماء في موقع الهدية بكيلو 9 ومحطة القطار بالمدينة المنورة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومحطة ساسكو في طريق الهجرة وتوزيع أكثر من ألفي هدية وزيارة المرضى من الحجاج المنومين في المستشفيات..

ويعمل موظفو التوزيع في الجمعية على ثلاث فترات متصلة حتى تستمر عملية التوزيع طوال اليوم ويتم تقسيم أفراد كل فترة إلى عدة مجموعات بحسب العدد المتواجد وذلك لتغطية المسارات الخمسة التي يتم تفويج الحافلات عليها عن طريق مراقب التفويج الذي يقوم بعملية توزيع الحافلات على جميع المسارات وذلك لتنظيم عملية التوزيع ولمشاركة جميع أفراد المجموعات في العمل.

وخلص أمين جمعية المستودع الخيري بالمدينة المنورة بالقول : إن الجمعية تسعى خلال شهر ذو الحجة 1440هـ تقديم الخدمات وبرامج الرعاية للأسر المستفيدة بتوزيع عدد أكثر من 23 ألف سلة غذائية وتوزيع أكثر من 1000 أضحية وتفريج الكرب لعدد 415 أسرة ومساعدة 52 عريسًا من أبناء الأسر المسجلة وكذلك ترميم وبناء 40 مسكنًا وتوزيع أجهزة كهربائية بعدد 227 جهازًا وكسوة عيد من ملابس لعدد 921 أسرة مسجلة من مشاريع الرعاية ، كما تقدم إدارة خدمة المجتمع كفالة عدد 341 حاجًا من الأسر وتركيب برادات لعدد 44 مشروعا.

يذكر أن جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري مؤسسة خيرية غير ربحية تغطي بفروعها الـ 14 المساحة الجفرافية لمنطقة المدينة المنورة تنبثق أنشطتها وفعالياتها من رؤيتها المتمثلة في تأهيل 6 في المائة ورعاية 6 في المائة وحضانة ستة مشاريع خيرية والمتلخصة في 6× 6 ، ورسالتها رعاية وتأهيل الأسر وحضانة الأعمال الخيرية حيث ترعى الجمعية 23.098 أسرة.

من جهة أخرى أعرب عدد من الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة لمراسل وكالة الأنباء السعودية عن سعادتهم بهذه الحفاوة وحسن الاستقبال من الجميع مع توفير أفضل الخدمات التي تحرص حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده - حفظهما الله - بتقديمها لحجاج بيت الله الحرام والعمار وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

// انتهى //

18:42ت م

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المدينة المنورة 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسإعداد / حسين بن عبدالعزيز حافظتصوير / فايز بن عبدالله المطيريتتواصل الخدمات التطوعية التي تقدمها جمعية المستودع الخيري بالمدينة المنورة لحجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ من خلال مشروع ( هدية المدينة المنورة للحجاج والزائرين ) ضمن القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بأعمال الحج .وأوضح الأمين العام للجمعية الشيخ عبدالله بن سالم الحجوري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن جمعية المستودع الخيري بالمدينة المنورة تحرص على تقديم أفضل وأجل الخدمات لضيوف الرحمن منها برامج هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج ووجبات غذائية للحجاج ، بالإضافة إلى مشاريع الحج والعمرة الأضاحي وحج فريضة الإسلام والعمرة الأسبوعية والأوقاف.وسلط الحجوري الضوء على مشروع "هدية المدينة المنورة للحجاج والزائرين" الذي يهدف إلى إبراز جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والعمل على تقوية أواصر المحبة والألفة بينهم والتوجيه باستقبال وتوديع الحجاج والمعتمرين والزوار عبر المراكز والمنافذ المخصصة لذلك والمساعدة في تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين والـزوار المتضررين من الحوادث أو المنقطعين على الطرقات بالتعاون مع الإدارات المختصة والعمل على كسر حاجز اللغة لدى الفئة المستفيدة وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم.وأوضح أن المشروع يوزع أكثر من مليون وجبة للحجاج الكرام زوار المدينة المنورة و700 ألف عبوة ماء في موقع الهدية بكيلو 9 ومحطة القطار بالمدينة المنورة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومحطة ساسكو في طريق الهجرة وتوزيع أكثر من ألفي هدية وزيارة المرضى من الحجاج المنومين في المستشفيات..ويعمل موظفو التوزيع في الجمعية على ثلاث فترات متصلة حتى تستمر عملية التوزيع طوال اليوم ويتم تقسيم أفراد كل فترة إلى عدة مجموعات بحسب العدد المتواجد وذلك لتغطية المسارات الخمسة التي يتم تفويج الحافلات عليها عن طريق مراقب التفويج الذي يقوم بعملية توزيع الحافلات على جميع المسارات وذلك لتنظيم عملية التوزيع ولمشاركة جميع أفراد المجموعات في العمل.وخلص أمين جمعية المستودع الخيري بالمدينة المنورة بالقول : إن الجمعية تسعى خلال شهر ذو الحجة 1440هـ تقديم الخدمات وبرامج الرعاية للأسر المستفيدة بتوزيع عدد أكثر من 23 ألف سلة غذائية وتوزيع أكثر من 1000 أضحية وتفريج الكرب لعدد 415 أسرة ومساعدة 52 عريسًا من أبناء الأسر المسجلة وكذلك ترميم وبناء 40 مسكنًا وتوزيع أجهزة كهربائية بعدد 227 جهازًا وكسوة عيد من ملابس لعدد 921 أسرة مسجلة من مشاريع الرعاية ، كما تقدم إدارة خدمة المجتمع كفالة عدد 341 حاجًا من الأسر وتركيب برادات لعدد 44 مشروعا.يذكر أن جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري مؤسسة خيرية غير ربحية تغطي بفروعها الـ 14 المساحة الجفرافية لمنطقة المدينة المنورة تنبثق أنشطتها وفعالياتها من رؤيتها المتمثلة في تأهيل 6 في المائة ورعاية 6 في المائة وحضانة ستة مشاريع خيرية والمتلخصة في 6× 6 ، ورسالتها رعاية وتأهيل الأسر وحضانة الأعمال الخيرية حيث ترعى الجمعية 23.098 أسرة.من جهة أخرى أعرب عدد من الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة لمراسل وكالة الأنباء السعودية عن سعادتهم بهذه الحفاوة وحسن الاستقبال من الجميع مع توفير أفضل الخدمات التي تحرص حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده - حفظهما الله - بتقديمها لحجاج بيت الله الحرام والعمار وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.// انتهى //18:42ت م0104

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