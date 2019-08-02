السعودية اليوم / جامعة "كاوست" توكد التعاون مع كافة القطاعات الحكومية وتوظيف خبراتها في مجالات البحث العلمي



جدة 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس

أكدت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" التعاون مع كافة القطاعات الحكومية لتبادل الخبرات والمعلومات وتسخير إمكانيات الجامعة البحثية والتقنية لخدمة القطاع الحكومي والأمني في المملكة ، وذلك عقب إبرامها مذكرة التفاهم أمس, مع قطاع حرس الحدود في مجالات البحث العلمي والتعليم والتدريب وتبادل المعلومات الأمنية, بحضور نائب رئيس "كاوست" للشؤون الحكومية سليمان بن محمد الثنيان وقائد أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية اللواء البحري الركن علي بن داهش الغامدي.

وتشمل المذكرة التدريب والبحث العلمي والتعليم وتطوير الكفاءات والتقنيات الأمنية ، وهو ما يتماشى مع رؤية الجامعة في أن تكون واجهة للتعليم والبحث العلمي والتقني وعضواً فاعلاً ضمن منظومة القطاعات المساهمة في وضع الحلول الاستراتيجية للتحديات العلمية التي تواجه المملكة.

وأشارت الجامعة إلى أن هذا التعاون ينم عن التبادل المعرفي والتقني والتدريبي ، مبينة أن هناك مذكرات تفاهم ستوقع لاحقاً مع عدد من القطاعات الحكومية والأمنية في المملكة بما يخدم ويسهم في التنمية الوطنية ضمن رؤية المملكة 2030.

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17:52ت م

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