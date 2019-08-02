السعودية اليوم / الخطوط السعودية وموسم السودة يدشنان شراكتهما الاستراتيجية



جدة 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس

دشنت الخطوط

وجرى استقبال الطائرة على أرض المطار برش المياه احتفاء بهذه المناسبة، وكان مدير "موسم السودة" المهندس حسام الدين المدني في مقدمة مستقبلي ضيوف "السعودية" على الرحلة في صالة المطار وسط أنغام العرضة الجنوبية والزهور المهداة للضيوف.

وتواصل الخطوط السعودية رعايتها وشراكاتها الاستراتيجية لمواسم السعودية ، وضمنها موسم السودة الذي يُعد من أكبر التظاهرات الثقافية والسياحية التي تحتضنها المنطقة خلال هذا العام، وذلك دور الناقل الوطني وجهوده في دعم برامج التنمية السياحية داخل الوطن والتعريف بالسياحة والثقافة السعودية.

وبهذه المناسبة قدمت "السعودية"خصومات لزوار الموسم تصل إلى (20%) عبر الرمز الترويجي "ABHA19"على الرحلات والباقات من مناطق المملكة كافة لزيارة "موسم السودة" بمدينة أبها ، وذلك عند الحجز عبر موقعَي الخطوط السعودية وعطلات السعودية الإلكترونيَين.

// انتهى //

17:39ت م

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جدة 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسدشنت الخطوط السعودية وموسم السودة أمس, شراكتهما الاستراتيجية مع انطلاق فعاليات الموسم والتي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري, حيث وصلت صباح أمس إلى مطار أبها الدولي رحلة الخطوط السعودية المخصصة لتدشين موسم السودة قادمة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.وجرى استقبال الطائرة على أرض المطار برش المياه احتفاء بهذه المناسبة، وكان مدير "موسم السودة" المهندس حسام الدين المدني في مقدمة مستقبلي ضيوف "السعودية" على الرحلة في صالة المطار وسط أنغام العرضة الجنوبية والزهور المهداة للضيوف.وتواصل الخطوط السعودية رعايتها وشراكاتها الاستراتيجية لمواسم السعودية ، وضمنها موسم السودة الذي يُعد من أكبر التظاهرات الثقافية والسياحية التي تحتضنها المنطقة خلال هذا العام، وذلك دور الناقل الوطني وجهوده في دعم برامج التنمية السياحية داخل الوطن والتعريف بالسياحة والثقافة السعودية.وبهذه المناسبة قدمت "السعودية"خصومات لزوار الموسم تصل إلى (20%) عبر الرمز الترويجي "ABHA19"على الرحلات والباقات من مناطق المملكة كافة لزيارة "موسم السودة" بمدينة أبها ، وذلك عند الحجز عبر موقعَي الخطوط السعودية وعطلات السعودية الإلكترونيَين.// انتهى //17:39ت م0095

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