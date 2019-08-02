السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع مسيرة كفر قدوم



قلقيلية 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد اشتيوي، بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين بإطلاق الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة شابين بجروح ورضوض جراء سقوطهما أثناء ملاحقة الجنود لهما وتم علاجهما ميدانياً.

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17:34ت م

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