حج / "قافلة تعليم جدة" تنقل 600 كشاف من "التعليم" لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة



جدة 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس

توجه 600 كشاف وقائد كشفي إلى المشاعر المقدسة في قافلة كشافة وزارة التعليم مساء أمس، بعد أن اتموا برنامجهم التدريبي في المعسكر الإعدادي للفرق المشاركة من إدارات التعليم من مدن ومحافظات المملكة في معسكرات خدمة ضيوف الرحمن في الحج، الذي نفذته وكالة الوزارة للتعليم العام واستضافة الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ممثلة في النشاط الطلابي -النشاط الكشفي, وذلك بمتابعة مدير عام التعليم بحدة المكلف صديق خوجة.

وأوضح مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم جدة عوض العتيبي أن برنامج المعسكر التي استمر لمدة 5 أيام جرى فيه تدريب جميع الكشافين المشاركين والبالغ عددهم أكثر من 600 كشاف وقائد كشفي يمثلون 37 فرقة كشفية من 21 إدارة تعليمية من مختلف مدن ومحافظات المملكة، على العديد من الدورات التدريبية بالتعاون مع عدد من الجهات كمؤسسة مسك الخيرية والإدارة العامة للدفاع المدني وفريق السلام التطوعي والهلال الأحمر, حيث شملت الدورات, الإسعافات الأولية والدفاع المدني ومهارات في فنون التعامل مع الحجاج, كما جرى تسيير قافلة من 13 قافلة باتجاه المشاعر المقدسة.

من جانبه بين رئيس قسم النشاط الكشفي بإدارة التعليم بمحافظة جدة على بن سالم العمري أن التدريب في البرنامج الاعدادي للكشافة المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن شمل العديد من الدورات التدريبية والمهارات التي تساعد الكشاف في التعامل مع الحجاج وكافة الظروف المحيطة التي قد تواجهه اثناء عمله في توجيه وإرشاد الحجاج.

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17:16ت م

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