السعودية اليوم / شرطة الرياض تقبض على مجموعة من الأشخاص قاموا بإطلاق النار خلال إحدى المناسبات // للصحف //



الرياض 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة إلى ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بإطلاق النار بكثافة خلال إحدى المناسبات ، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال، عن تحديد هوية الأشخاص المخالفين للتعليمات ، (5) خمسة مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس ، وتم القبض عليهم وإيقافهم واتخاذ كافة الاجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

// للصحف //// انتهى //

17:08ت م

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