السعودية | السفير المعلمي يستقبل مندوب سنغافوره لدى الأمم المتحدة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:25 مساءً, 2 أغسطس 2019 م المناطق - واس استقبل معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي مساء أمس، المندوب الدائم لجمهورية سنغافوره لدى الأمم المتحدة السفير برهان غفور، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سنغافوره، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية.

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