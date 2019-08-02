المسجد النبوي يتأهب لاستقبال قاصديه بتلطيف الهواء وسقيا زمزم

ضمن جهودها المستمرة للعناية بضيوف الرحمن من الحجاج والزائرين ليؤدوا عباداتهم بطمأنة وخشوع، هيأت المملكة العربية السعودية أنظمة التكييف وتلطيف الهواء داخل المسجد النبوي وسقيا المياه بما يتناسب مع زيادة إعداد المصلين.





وشملت المهام الهندسية والتشغيلية التي تشرف عليها الإدارة العامة للشؤون الهندسية والفنية والإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي للعناية بالمصلين، توفير الكميات الكافية من سقيا مياه زمزم وتوزيعها في أرجاء المسجد بما يتواكب مع كثافة أعداد المصلين في المسجد النبوي خلال موسم الحج هذا العام.





بالإضافة إلى تشغيل نظام تلطيف الهواء داخل المسجد النبوي بدرجة حرارة تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية، كما شملت استمرار تشغيل أجهزة ومكبرات الصوت بمستوى مناسب وواضح في جميع أنحاء المسجد النبوي وساحاته ومرافقه.





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وتتضمن المهام التشغيلية الفنية بالمسجد النبوي استمرار كفاءة التشغيل الفني في مواقع دخول النساء للروضة الشريفة وتشغيل 109 آلاف و340 نقطة إنارة وكذلك 3406 مكبرات الصوت وتشغيل 48 مروحة بالحرم القديم.





ذلك إلى جانب 453 مروحة رذاذ في ساحات المسجد النبوي، وتشغيل 262 مظلة في الساحات الخارجية تغلق خلال فترات النهار لحماية المصلين من أشعة الشمس وأثناء هطول الأمطار، وفتحها خلال أوقات الليل.





كما تشمل تشغيل 894 نقطة شرب في أرجاء الساحات وكذلك 797 من المواضئ بالساحات، فضلا عن تشغيل 18 سلما كهربائيا و17 مصعدا كهربائيا.



