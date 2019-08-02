سفير الإمارات بالسعودية يؤكد تقديم أفضل الخدمات للحجاج

أشاد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية، بالجهود الكبيرة المبذولة لتأمين خدمات متكاملة ومبتكرة لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير كافة السبل التي تضمن لهم تأدية مناسك الحج بيسر وطمأنينة.

وأكد حرص قيادة الإمارات على تقديم أفضل الخدمات لحجاج دولة الإمارات، وتأمين جميع احتياجاتهم منذ لحظة مغادرتهم أرض الوطن وحتى عودتهم سالمين.

وقال الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، بمناسبة استقبال وفود دولة الإمارات من الحجاج، إن فريق السفارة وقنصلية دولة الإمارات يعملان وبالتنسيق والتعاون المستمرين مع فريق بعثة الحج الرسمية وعلى مدار الساعة لتنفيذ توجيهات القيادة، وبما يضمن الارتقاء بالأداء، والوصول إلى أعلى معدلات السعادة والرضا.

وأعرب عن تقديره وعرفانه لقيادة دولة الإمارات الرشيدة وعلى رأسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وحكام الإمارات على اهتمامهم الكبير ومنقطع النظير بحجاج دولة الإمارات.

Advertisements

وتقدم بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على توجيهاتهما المستمرة لخدمة الحجاج، ما أسهم في إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات وإحداث التوسعات المستمرة واعتماد أفضل التقنيات، وبما يتناسب مع المكانة والمستوى المميزين اللذين تحتلهما السعودية عالمياً.

وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن السفارة وقنصلية دولة الإمارات تعملان مع الجهات المختصة والمعنية في دولة الإمارات والسعودية لضمان تحقيق أعلى معدلات السلامة، ومساعدة حجاج دولة الإمارات على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها بعثة الحج الرسمية التي تحرص على المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع التجهيزات والتحضيرات الخاصة بحجاج دولة الإمارات، والتفقد الدائم لأحوالهم، وتقديم جميع أنواع الدعم لهم من اللحظة الأولى لدخول السعودية.

وثمّن الحفاوة التي تستقبل بها المملكة العربية السعودية حجاج الإمارات، ما يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة في السعودية لتقديم خدمات مميزة ومبتكرة لتسهيل مناسك الحج.

وأوضح الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن فريق السفارة وقنصلية دولة الإمارات لدى السعودية وبالتعاون مع بعثة الحج الرسمية على أتم الاستعداد والجاهزية لحل جميع المشكلات التي تواجه حجاج الإمارات، وإيجاد الحلول المناسبة التي تسهل وتيسر لهم أداء مناسك الحج.