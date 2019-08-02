فيديو.. الوليد بن طلال يهرب من حفيدته لتفادي العدوى

2019-08-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

كعادته يشارك الأمير الوليد بن طلال كل فترة مقطع فيديو له مع حفيداته وفي هذه المرة كانت مطاردة غريبة من نورا لجدها في أحد القصور الأميرية.

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ونشر مقطع فيديو ظهرت فيه طفلة تطارده وهو يركض أمامها وعلّق عليه بالقول : “نورا وهي تحاول تعديني بزكمتها” وترجم هذه العبارة إلى اللغة الإنجليزية.

وتعالت ضحكات الوليد والعديد من حفيداته اللواتي كنّ يشاهدن الموقف ووثقته إحداهن بالهاتف.