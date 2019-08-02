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فيديو.. الوليد بن طلال يهرب من حفيدته لتفادي العدوى
متابعات الخليج 365 - الرياض
كعادته يشارك الأمير الوليد بن طلال كل فترة مقطع فيديو له مع حفيداته وفي هذه المرة كانت مطاردة غريبة من نورا لجدها في أحد القصور الأميرية.
ونشر مقطع فيديو ظهرت فيه طفلة تطارده وهو يركض أمامها وعلّق عليه بالقول : “نورا وهي تحاول تعديني بزكمتها” وترجم هذه العبارة إلى اللغة الإنجليزية.
وتعالت ضحكات الوليد والعديد من حفيداته اللواتي كنّ يشاهدن الموقف ووثقته إحداهن بالهاتف.
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