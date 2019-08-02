هيئة تطوير منطقة مكة توزع 2 مليون نشرة توعوية

جدة - عمرو شويل مكة - محمد السويهري - الخليج 365:

أطلقت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة حملتها التوعوية لموسم حج 1440هـ وذلك عن طريق توزيع أكثر من مليوني نشرة توعوية لمستخدمي قطار المشاعر المقدسة ومنشأة الجمرات من ضيوف الرحمن.

واستخدمت الهيئة في حملتها التوعوية لهذا العام بث الافلام الارشادية في الطائرات التي تقل الحجاج الى السعودية لاداء المناسك، وكذلك في صالات المطارات ومراكز التوجية والارشاد المنتشرة على مداخل مكة المكرمة، بالاضافة الى عدة مواقع بالساحات المحيطة بالمسجد الحرام، وعبر شاشات العرض المنتشرة في مقار سكنهم.

وتضمنت النشرات والافلام التوعوية حزمة من التعليمات الواجب اتباعها من قبل الحجاج خلال كيفية وصولهم لمنشأة الجمرات ، وقطار المشاعر المقدسة، وكيفية تجنب الازدحامات وعدم حمل الامتعة الثقيلة، واتباع الارشادات التي يقدمها العاملين في منشاة الجمرات وقطار المشاعر المقدسة.

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وتنوعت الحملة التوعوية التي تنفذها الهيئة بتسعة لغات مختلفة، والتي تشمل أكبر نسبة من أعداد الحجاج، وفقا للاحصاءات الصادرة في هذا الشأن.

تأتي الحملة إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة ونائب رئيس الهيئة، حرصا على وصول النشرات التوعوية الى اكبر عدد ممكن من ضيوف الرحمن وتوعيتهم بما يضمن أداء مناسكهم بالطرق الصحيحة، والابتعاد عن الأمور السلبية التي قد تؤثر على سلامتهم.

وانتجهت الهيئة في حملتها التوعوية لهذا العام طريقة جديدة، وهي بث الأفلام القصيرة بنظام الموشن جرافيك بتسعة لغات لضيوف الرحمن، أثناء وجودهم في الأراضي المقدسة، ما يسهم في استيعاب الحجاج لتلك التعليمات.