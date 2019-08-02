شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى دفعات «ضيوف خادم الحرمين» من ذوي شهداء مسجدي نيوزيلندا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله الداني (جدة)
وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي. بجدة اليوم (الجمعة) أُولى دفعات برنامج «ضيوف خادم الحرمين الشريفين» من ذوي شهداء الحادث الإرهابي بالمسجدين في نيوزيلندا للحج هذا العام1440.
واستقبلت وزارة الشؤون الإسلامية ممثلةً بالأمانة العامة للبرنامج أولى الدفعات التي ضمت قرابة 200 حاج من ذوي الشهداء والمصابين.
وجرى استقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين من قبل عدد من مسؤولي وزارة الشؤون الاسلامية، ومسؤولي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث تم استقبالهم بالهدايا، وباقات من الورد.
وقدم عدد من ذوي شهداء الحادث الإرهابي بالمسجدين في نيوزيلندا شكرهم للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على استضافتهم لأداء مناسك الحج.
وعبرت الحاجة شادية أمين زوجة أحد الشهداء في الحادث بعد وصولها إلى مطار جدة عن خالص شكرها للشعب السعودي، ولخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه بالمسلمين في كافة أنحاء العالم، مشيرة إلى انها فرصة عظيمة أن تكون في المشاعر المقدسةً لأداء مناسك الحج لهذا العام.
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