شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية السعودية في هونغ كونغ تحذّر المواطنين من التوجه إلى «مونج كوك» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
دعت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في هونغ كونغ، المواطنين، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى منطقة «مونج كوك» غداً (السبت) 3 أغسطس 2019.
وأوضحت القنصلية عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الجمعة)، أن التحذير جاء لإعلان المحتجين تنظيم مظاهرة في تلك المنطقة.
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