«العمل»: تعديل احتساب أجور العاملين السعوديين في «نطاقات» لازال «مسودة»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن قرار تعديل آلية احتساب أجور العاملين السعوديين في برنامج «نطاقات»، لا زال مشروع مسودة وتم طرحه في منصة «معاً للقرار». أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن قرار تعديل آلية احتساب أجور العاملين السعوديين في برنامج «نطاقات»، لا زال مشروع مسودة وتم طرحه في منصة «معاً للقرار». ودعت الوزارة عموم المواطنين والمهتمين إلى المشاركة بملاحظاتهم ومرئياتهم حول مسودة القرار على الرابط التالي: https://qarar.ma3an.gov.sa/ar/draft-viewer/1024



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.