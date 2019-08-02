شكرا لقرائتكم خبر عن مسار جديد للحجاج الأوروبيين عبر أنفاق المجازر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

كشف رئيس قطاع التفويج بالمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا المطوف ماجد صبغة، تغييرات طرأت على الخطة التشغيلية في حج هذا العام 1440 تتعلق بأوقات الحظر.

وأفصح صبغة عن استحداث مسار جديد لتفويج حجاج المؤسسة القادمين من أوروبا وأمريكا عن طريق أنفاق المجازر، لضمان عدم اختلاط المشاة مع مسارات الحافلات، مبيناً أنه تم التنسيق لذلك مع الأمن العام لتأمين المسار للحفاظ على سلامة الحجاج.

وأفاد بأن استخدام هذا المسار سيبدأ في يومي التاسع والعاشر للحجاج الأتراك من مخيمات الظل، وذلك بمتابعة وإشراف مباشر من رئيس المؤسسة المطوف طارق عنقاوي ونائبه المطوف الدكتور طارق كوشك.

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وأوضح رئيس قطاع التفويج، أنه في العاشر من شهر ذي الحجة أول أيام التفويج إلى الجمرات سيكون الحظر من الساعة الرابعة وحتى العاشرة، ليترفع من أربع ساعات ونصف إلى 6 ساعات عن العام الماضي، فيما تم إلغاء الحظر في اليوم الحادي عشر بعد جدولة الأوقات بما يُناسب كل مرحلة، وفي اليوم الثاني عشر ستكون أوقات الحظر من العاشرة وحتى الثانية ظهراً.

وكان القطاع قد أعلن خطته التشغيلية من خلال ورشة عمل لأعضاء التفويج في مكاتب الخدمة الميدانية، أظهرت الكثير من الجوانب عبر عرض مرئي اشتمل على موازنة شاملة لهيكلة القطاع واستعداداته، حيث بلغ تعداد العاملين في القطاع 91 فرداً، مما يساعد في تنظيم وتطبيق آلية تفويج الحجاج إلى منشأة الجمرات.

وتحدث العرض عن مهمات أفراده ومواقعهم ونقاط تمركزهم في المشاعر المقدسة، والفرق الميدانية وخطط الطورائ.

كما تمت إقامة ورشة العمل بخصوص الأنظمة التقنية وتطبيق التفويج المعتمدة من وزارة الحج، حيث سيتم في هذا العام تلافي المشكلات السابقة في التطبيق الإلكتروني ليصبح أكثر مرونة من السابق، فضلاً عن إمكانية إضافة المرشدين من خلال التطبيق ومتابعة خروج الحاج وعودته من المخيم إلى الجمرات في خاصية جديدة تُطبق لأول مرة هذا العام.