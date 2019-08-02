شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: القبض على 5 أطلقوا النار خلال إحدى المناسبات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، أنه إشارة إلى ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بإطلاق النار بكثافة خلال إحدى المناسبات، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال، عن تحديد هوية الأشخاص المخالفين للتعليمات، 5 مواطنين تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، وتم القبض عليهم وإيقافهم واتخاذ كافة الاجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت شرطة منطقة الرياض، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
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