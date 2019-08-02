شكرا لقرائتكم خبر عن لا يجوز فصل المرأة العاملة إذا تغيبت 180 يوماً في هذه الحالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) شملت القرارات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء على نظام العمل تعديلاً على المادة 155، لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة».

شملت القرارات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء على نظام العمل تعديلاً على المادة 155، لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة».

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