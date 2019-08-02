شكرا لقرائتكم خبر عن ريما بنت بندر: المرأة لعبت دوراً في التنمية.. وسنواصل على قدم المساواة مع الرجل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

علقت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، على القرارات الجديدة التي تخص المرأة، تحديداً في حزمة التعديلات بنظام وثائق السفر والأحوال المدنية، التي صدرت أمس (الخميس).

وقالت الأميرة ريما في سلسلة تغريدات عبر حسابها على موقع «تويتر»: «نعرب عن سعادتنا بقرار المملكة بإدخال تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، والتي تهدف إلى رفع مكانة المرأة داخل المجتمع السعودي، بما في ذلك منحها الحق في التقدم بالحصول على جوازات سفر والتجوال بشكل مستقل».

Advertisements

وأضافت: «لطالما انتظرنا تلك التعديلات، سواء إدراج المرأة في المجلس الاستشاري أو إصدار تراخيص قيادة لها، لقد أثبتت القيادة مدى التزامها وحرصها على المساواة بين الرجل والمرأة».

وتابعت الأمير ريما: «هذه الإجراءات الجديدة تعتبر بمثابة تاريخ جديد، وتدعو للمشاركة المتساوية بين الرجل والمرأة في مجتمعنا، إنه نهج شامل للمساواة بين الجنسين وبلا شك يعتبر تغييراً حقيقياً لصالح المرأة السعودية».

كما بينت الأميرة ريما أن «المرأة السعودية لعبت دوراً هاماً في التنمية داخل بلادنا، وستواصل ذلك على قدم المساواة مع الرجال».