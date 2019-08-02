شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني جدة» يخمد حريق مصنع تغليف.. والأسباب مجهولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

سيطرت فرق الدفاع المدني بجدة على حريق اندلع في ساعة متاخرة من مساء أمس (الخميس) في مصنع للتغليف مساحته 15 ألف متر مربع، فيما لا تزال الأسباب مجهولة.

وكشف المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن الحريق نتج عنه إصابة بسيطة لأحد العاملين، وتم علاجه بموقع الحادثة، ولم تستدعِ حالته نقله إلى المستشفى، مضيفا «الحريق وقع بمصنع يعمل في نشاط التغليف يقع على مساحة تصل إلى 15 ألف متر مربع داخل نطاق المنطقة الصناعية جنوب محافظة جدة».

وأشار بن سرحان إلى أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة تمكنت من السيطرة على الحريق بعد ورود بلاغ في اللحظات الأولى من اندلاع الحريق، بوجود الفرق، والمباشرة في عمليات المكافحة بعد أن تم اقتحام المناطق الأكثر خطورة، موضحا أن الحريق شب في ماكينة طباعة، واقتصر على 3 وحدات من أصل 9، فيما صاحب اندلاع الحريق كثافة دخان تم التعامل معها من قبل الفرق، مستخدمة المعدات اللازمة في تهوية الموقع وإخلاء منطقة الاحتراق من كثافة الأدخنة"، وأكد انتهاء أعمال الإنقاذ والإطفاء، فيما باشر فريق التحقيق أعماله لكشف الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.