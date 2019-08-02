شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية» تستكمل استعداداتها لاستقبال ضيوف خادم الحرمين لحج هذا العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، كافة الاستعدادات لاستقبال أولى دفعات ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج هذا العام 1440، والذي بدأ وصولهم صباح اليوم (الجمعة) غرة شهر ذي الحجة، عبر رحلات مجدولة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة بجدة.

وتمثل هذه الدفعة 350 ضيفاً من أصل 6000 حاج وحاجة سيصلون تباعاً عبر رحلات متواصلة خلال الأيام القادمة لمقر استضافتهم بمكة المكرمة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات النوعية التي يقدمها البرنامج للمستضافين.

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وتتضمن هذه الدفعة عدداً من أسر شهداء ومصابي الحادث الإرهابي للمسجدين في نيوزيلندا، إلى جانب شخصيات إسلامية من شرق آسيا وقارتي أوروبا وأفريقيا، واستقبلهم عدد من كبار المسؤولين بالوزارة ورؤساء اللجان العاملة في البرنامج.

وتعمل كافة اللجان في البرنامج على مدار الساعة وضمن خطة إستراتيجية اعتمدها الوزير المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمر والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بما يضمن توفير كافة الخدمات وأرقاها للمستضافين؛ تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

يذكر أن عدد المستضافين هذا العام الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة بلغ 6000 حاج وحاجة من مختلف دول العالم، ليصل إجمالي عدد الضيوف الذين استضافهم البرنامج منذ انطلاقته في عام 1417هـ، إلى (53.747) حاجاً وحاجة من مختلف دول العالم، وحظي بإشادة كبيرة على المستويين المحلي والدولي.