، رسميًّا: تركي آل الشيخ مالكًا لألميريا في الدوري الإسباني ،

محمد بن مسعود - الدمام - نشر الحساب الرسمي لنادي ألميريا الإسباني، صورة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه؛ وذلك تحت عنوان المالك الجديد للنادي تركي آل الشيخ.

وأضاف النادي عبر حسابه الرسمي: معًا برفقة المالك الجديد للنادي تركي آل الشيخ ومحمد العاصي المدير العام للفريق.

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الماركا: تركي آل الشيخ مالكاً لألميريا في الدوري الإسباني

نشر الحساب الرسمي لنادي ألميريا الإسباني صورة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وظهر آل الشيخ رفقة محمد العاصي منذ قليل في إسبانيا، وبالتحديد في مقر نادي ألميريا الإسباني، ونشرت صحيفة الماركا الإسبانية خبراً يؤكد اقتراب الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأصبح آل الشيخ على بعد خطوة ليكون مالكًا للنادي الإسباني بحسب تقارير للماركا الإسبانية، ليخوض تجربة استثمارية جديدة بعد التجربة السابقة في الدوري المصري.

وتأسس نادي ألميريا عام 1989 وينافس حالياً في دوري الدرجة الثانية الإسبانية، واحتل الموسم الماضي المركز العاشر.

وسبق للنادي الذي يمثل مدينة الأندلس أن شارك في الدوري الإسباني الدرجة الأولى 6 مواسم، وكان أفضل ظهوره لهم في موسم 2007-08 باحتلال المركز الثامن بأول ظهور له وسط كبار الليجا.