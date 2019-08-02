، الأخضر يطير إلى أربيل .. و"عنبر" يختار تشكيلته النهائية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برئاسة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم؛ إلى مدينة أربيل العراقية للمشاركة في بطولة غرب آسيا 2019 .
ويقع الأخضر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات: الكويت ، البحرين، الأردن.
من جانب آخر اعتمد يوسف عنبر تشكيلة الأخضر النهائية التي جاءت على النحو التالي:
عبدالله الجدعاني ، عبدالله صالح، مصطفى ملائكة، فواز اليامي، محمد العمري، وسام سويد، سامي الخيبري ، حسين الشويش، متعب المفرج، حسان تمبكتي، حاتم بلال، نايف هزازي، محمد الفهيد، محمد المجحد، ربيع سفياني، خالد كعبي، علي النمر ، عبدالمحسن القحطاني، عبدالكريم القحطاني، منصور حمزي، حسن شراحيلي ، عبدالفتاح آدم.
الأخضر يطير إلى أربيل .. و"عنبر" يختار تشكيلته النهائيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-02
غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برئاسة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم؛ إلى مدينة أربيل العراقية للمشاركة في بطولة غرب آسيا 2019 .
ويقع الأخضر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات: الكويت ، البحرين، الأردن.
من جانب آخر اعتمد يوسف عنبر تشكيلة الأخضر النهائية التي جاءت على النحو التالي:
عبدالله الجدعاني ، عبدالله صالح، مصطفى ملائكة، فواز اليامي، محمد العمري، وسام سويد، سامي الخيبري ، حسين الشويش، متعب المفرج، حسان تمبكتي، حاتم بلال، نايف هزازي، محمد الفهيد، محمد المجحد، ربيع سفياني، خالد كعبي، علي النمر ، عبدالمحسن القحطاني، عبدالكريم القحطاني، منصور حمزي، حسن شراحيلي ، عبدالفتاح آدم.
02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
04:21 PM
غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برئاسة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم؛ إلى مدينة أربيل العراقية للمشاركة في بطولة غرب آسيا 2019 .
ويقع الأخضر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات: الكويت ، البحرين، الأردن.
من جانب آخر اعتمد يوسف عنبر تشكيلة الأخضر النهائية التي جاءت على النحو التالي:
عبدالله الجدعاني ، عبدالله صالح، مصطفى ملائكة، فواز اليامي، محمد العمري، وسام سويد، سامي الخيبري ، حسين الشويش، متعب المفرج، حسان تمبكتي، حاتم بلال، نايف هزازي، محمد الفهيد، محمد المجحد، ربيع سفياني، خالد كعبي، علي النمر ، عبدالمحسن القحطاني، عبدالكريم القحطاني، منصور حمزي، حسن شراحيلي ، عبدالفتاح آدم.
، الأخضر يطير إلى أربيل .. و"عنبر" يختار تشكيلته النهائية ،
المصدر : الخليج 365
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