، الأخضر يطير إلى أربيل .. و"عنبر" يختار تشكيلته النهائية ،

محمد بن مسعود - الدمام - غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برئاسة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم؛ إلى مدينة أربيل العراقية للمشاركة في بطولة غرب آسيا 2019 .

‏⁧ويقع الأخضر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات: الكويت ، البحرين، الأردن.

من جانب آخر اعتمد يوسف عنبر تشكيلة الأخضر النهائية التي جاءت على النحو التالي:

عبدالله الجدعاني ، عبدالله صالح، مصطفى ملائكة، فواز اليامي، محمد العمري، وسام سويد، سامي الخيبري ، حسين الشويش، متعب المفرج، حسان تمبكتي، حاتم بلال، نايف هزازي، محمد الفهيد، محمد المجحد، ربيع سفياني، خالد كعبي، علي النمر ، عبدالمحسن القحطاني، عبدالكريم القحطاني، منصور حمزي، حسن شراحيلي ، عبدالفتاح آدم.