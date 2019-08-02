، الآسيوي يعتمد "بريدة" مقرًّا لمباراة الأخضر وسنغافورة.. 10 أكتوبر ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقة نظيره الآسيوي على إقامة مباراة المنتخب السعودي ونظيره السنغافوري في مدينة بريدة.
وقال حساب المنتخب السعودي مغردًا: "الاتحاد الآسيوي يصادق على اختيار الاتحاد السعودي لكرة القدم، ملعب مدينة الملك عبدالله في القصيم، مكانًا لإقامة مباراة المنتخب السعودي الأول ومنتخب سنغافورة، ضمن التصفيات الأولية المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا يوم 10 أكتوبر".
يُذكر أن قرعة التصفيات وضعت الأخضر إلى جانب منتخبات اليمن، فلسطين، أوزباكستان، سنغافورة.
الآسيوي يعتمد "بريدة" مقرًّا لمباراة الأخضر وسنغافورة.. 10 أكتوبرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-02
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقة نظيره الآسيوي على إقامة مباراة المنتخب السعودي ونظيره السنغافوري في مدينة بريدة.
وقال حساب المنتخب السعودي مغردًا: "الاتحاد الآسيوي يصادق على اختيار الاتحاد السعودي لكرة القدم، ملعب مدينة الملك عبدالله في القصيم، مكانًا لإقامة مباراة المنتخب السعودي الأول ومنتخب سنغافورة، ضمن التصفيات الأولية المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا يوم 10 أكتوبر".
يُذكر أن قرعة التصفيات وضعت الأخضر إلى جانب منتخبات اليمن، فلسطين، أوزباكستان، سنغافورة.
02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
04:14 PM
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقة نظيره الآسيوي على إقامة مباراة المنتخب السعودي ونظيره السنغافوري في مدينة بريدة.
وقال حساب المنتخب السعودي مغردًا: "الاتحاد الآسيوي يصادق على اختيار الاتحاد السعودي لكرة القدم، ملعب مدينة الملك عبدالله في القصيم، مكانًا لإقامة مباراة المنتخب السعودي الأول ومنتخب سنغافورة، ضمن التصفيات الأولية المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا يوم 10 أكتوبر".
يُذكر أن قرعة التصفيات وضعت الأخضر إلى جانب منتخبات اليمن، فلسطين، أوزباكستان، سنغافورة.
، الآسيوي يعتمد "بريدة" مقرًّا لمباراة الأخضر وسنغافورة.. 10 أكتوبر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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