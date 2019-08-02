عروض كارفور السعودية اليوم وخصومات متميزة ومنتجات عالية الجودة

أُعلنت عروض كارفور الويكند وهي التي تطرحها الشركة في المملكة العربية السعودية في نهاية كل أسبوع وبعد العرض الرئيسي بيوم واحد فقط وتستمر لثلاثة أيام فقط وجدير بالذكر أنه، بدأت عروض كارفور السعودية لهذا الأسبوع في الفترة المستمرة ما بين الأربعاء 31 يوليو إلى الثلاثاء الموافق السادس من شهر أغسطس، تحت شعار عروض رائعة وذلك لما شملته من تخفيضات رائعة على كافة المنتجات المعروضة، وكذلك رفعت الأسواق شعار “أكثر بكثير من مجرد توفير”، وهي تقصد بذلك أن السلع المتواجدة داخل فروعها تتميز بجودة عالية وتحمل علامات تجارية كبيرة وذات سمعة طيبة، ليس فقط في المملكة العربية ولكن على مستوى العالم ولما لا وكارفور تنتشر في عدد لا بأس به من الدول وتكتسب ثقة ملايين من العملاء.

عروض كارفور السعودية الأسبوعية

كعادة كارفور راعى في عروضه التنوع في المنتجات وكذلك الماركات حيث شملت خصوماته لهذا الأسبوع، حليب المراعي طويل الأجل عبوة واحد لتر بقيمة 33 ريال لـ 12 عبوة، وبتوفير 16 ريال سعودي وأرز أبو كاس البسمتي عبوة 5 كيلو، والعديد من السلع التي سوف نعرضها لكم من خلال الصور الموضوعة بالأسفل، والتي تكشف عن جميع عروض كارفور السعودية لمدة سبعة أيام قادمة، وجدير بالذكر أن carrefour مثله مثل بقية شركات التجزئة في المملكة العربية يحظى بإقبال شديد بمجرد بدء العروض الأسبوعية.

حيث يسارع المواطنون والمقيمون من كل الجنسيات إلى شراء احتياجاتهم بكميات كبيرة لتخزينها، وذلك بدلاً من النزول إلى التسوق بصفة مستمرة وذلك لإنشغالهم في أعمالهم الخاصة، وبرغم ذلك نجد آخرون يترددون بصفة مستمرة ويومية على كارفور وبنده والعثيم والتميمي والدانوب وغيرها من الشركات، لمعرفة آخر العروض والحصول على التخفيضات في بدايتها، حيث أن بعض الخصومات تكون متاحة لمدة يوم أو يومين أو حتى نفاذ الكميات المتاحة.

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عروض كارفور السعودية في الويكند

هذا وتقوم كارفور بطرح عروض أخرى على مدار الأسبوع، خاصة ما تطلق عليه الويكند في يومي الخميس والجمعة وتمتد في معظم الأحيان للسبت أيضًا، وتشمل العديد من المنتجات التي لاقت رواجًا خلال العرض الأسبوعي في تلك الفترة، هذا بالإضافة إلى خصومات الأون لاين والتي يمكن لعملاء الشركة متابعتها من خلال الموقع الرسمي أو صفحة الفيسبوك، ونحن سوف نتابع معكم أول بأول تلك التخفيضات على مدار الأيام المقبلة وسوف نضع لكم هنا كل جديد.

بدأت مساء يوم الخميس الموافق 29 ذو القعدة عروض الويكند في كارفور السعودية والتي اعتادت الشركة على طرحها في نهاية كل أسبوع، وبالتحديد في الأيام الثلاثة التي تتوافق مع إجازة الخميس والجمعة، بالإضافة إلى يوم السبت والذي ينتهي فيه العرض، وقد شملت تخفيضات هذا الأسبوع توفير 300 ريال سعودي عند شراء خروف روماني، يتراوح وزنه ما بين 16 و 18 كيلو جرام واستلامه مجهز بشكل كامل، كذلك تضمنت الخصومات العنب الأحمر السعودي والكرز اللبناني وأسماك الهامور والحبار أو المعروفة باسم السبيط، وكيك الغابة السوداء والكرواسون بالشيكولاتة ولمتابعة العرض يمكنكم مطالعة الصفحة التالية للتعرف عليه كاملاً.