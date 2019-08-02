وزير الحج يستقبل رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن بنتن بمكتبه بمكة المكرمة أمس (الخميس)، رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني الدكتور على رضا رشيديان. تناول اللقاء الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحجاج الإيرانيّين، والخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لضيوف الرحمن.

يذكر أن عدد الحجاج الإيرانيين الذين يؤدون المناسك هذا العام بلغ 88 ألف حاج، طبقاً لما صرح به رئيس مكتب شؤون الحجاج الإيراني ناصر جبر حويزاوي في وقت سابق.