أوضحت مصادر، صدور قرار من أمين جدة صالح التركي لكافة منسوبي ومنسوبات الأمانة بتغيير الدوام اليومي ليكون من الساعة 8:30 صباحا حتى 3:30 مساء، بدءا من 17 ذي الحجة. ويأتي تغيير الدوام بهدف خلق بيئة عمل ناجحة لمنسوبي الأمانة، ولتحقيق أكبر نسبة إنجاز لتحقيق الأهداف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تغيير موعد دوام موظفي أمانة جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.