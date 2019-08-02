“هيئة الترفيه” تشترط على منظمي الفعاليات توفير أماكن للصلاة‎

اشترطت الهيئة العامة للترفيه على منظمي الفعاليات الترفيهية توفير أماكن مناسبة ليؤدي فيها الزوار والعاملون الصلوات بكل سهولة ويسر. وقالت الهيئة إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من حرصها على أداء الجميع الصلوات في أوقاتها، مشيرة إلى أهمية توفير سجاد مناسب، وأن تكون الأماكن نظيفة ومريحة.

وشددت على ضرورة تخصيص أماكن منفصلة للنساء لأداء الصلاة، ووضع لافتات مرئية، وتحديد أماكن الصلاة على خريطة الفعالية.