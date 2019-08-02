تدني الرؤية على نجران حتى الـ11 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران اليوم، من تكون سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة.

وتشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.