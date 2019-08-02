غرامة مليون ريال تنتظر ممارس رصد الطقس بـ«دون ترخيص»

تضمن مشروع نظام الأرصاد، الذي طرحته وزارة البيئة والمياه والزراعة للمختصين والمهتمين لإبداء الرأي حوله، توقيع غرامة لا تتجاوز مليون ريال لكل من يمارس رصد الطقس دون الحصول على ترخيص.

ودعت وزارة البيئة- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- المهتمين بمجال الأرصاد، إلى الاطِّلاع على مسوَّدة مشروع نظام الأرصاد المنشور بالبوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:

https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/EnvironmentAgency/Topics/Pages/Mtrolgicsys.aspx

وأضافت أن إبداء الآراء والملاحظات حول مشروع نظام الأرصاد الجديد، يتم عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

كما أن العقوبات في مشروع الأرصاد حددتها المادة الرابعة عشرة، التي نصت على أنه يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام النظام واللوائح بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: غرامة لا تزيد على مليون ريال، أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص أو التصريح.

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وبيَّنت المادة الخامسة من المشروع، أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط من الأنشطة الأرصادية، إلا بعد الحصول على ترخيص، وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص أو القيام بأي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي الحصرية للمركز، وما يتعلق بها من أنشطة وخدمات.

وأضافت المادة السادسة، أنه على المرخص له الالتزام بأحكام النظام واللائحة وشروط وضوابط الترخيص الممنوحة له والتعليمات والقرارات- ذات العلاقة- التي تصدرها الوزارة أو المركز.

وأكدت المادة السابعة من المشروع، أنه يجب عند نشر التنبؤات- بأي وسيلة كانت- للحالة الجوية في مناطق المملكة، الحصول على ترخيص، كما أشارت المادة الثامنة إلى ضرورة الحصول على ترخيص عند استيراد أي معدات أو أجهزة تُستخدم في الأنشطة المتعلقة بالأرصاد أو تداولها أو نقلها أو تشغيلها أو تركيبها أو معايرتها أو صيانتها أو التنازل عنها.