«العمل» تلزم مواطنًا بدفع 138 ألف ريال لـ«عاملة منزلية»

ألزم مكتب وزارة العمل ممثلًا في لجنة العمالة المنزلية، في الخبر بالمنطقة الشرقية، مواطنًا بدفع 138 ألف ريال لمخدومته الإندونيسية، التي لم تحصل على راتبها لمدة 15 عامًا.

حيث تواصلت لجنة العمالة المنزلية مع المواطن للحضور إلى مقرها وإنهاء إجراءات تسوية الحقوق المالية للعاملة المنزلية وتسفيرها إلى بلدها؛ وذلك بحضور ممثل عن السفارة الإندونيسية، وفقًا لـ«العربية».

وكانت العاملة المنزلية تعمل لدى المواطن منذ 15 عامًا وستة أشهر، لم تسافر خلال تلك الفترة إلى وطنها أو تحصل على إجازة، كما انقطع الاتصال بذويها طوال هذه الفترة.

من جانبه، قال عضو اللجنة الوطنية للجان العمالية في السعودية ناصر الدوسري، إنه تم التوصل إلى الصلح وإنهاء العلاقة العمالية بين الطرفين، وإلزام صاحب العمل بدفع جميع أجور العاملة المتأخرة البالغة 138 ألف ريال؛ حيث تم دفعها بموجب شيك.

وأضاف الدوسري أن صاحب العمل تحمل قيمة تذكرة سفر العاملة إلى بلادها، وإصدار تأشيرة الخروج النهائي لها، ودفع جميع ما يترتب على ذلك من رسوم وغرامات.