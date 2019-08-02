مئات الحافلات الحديثة تستقبل ضيوف برنامج خادم الحرمين

جهَّزت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، مئات الحافلات الحديثة المزودة بالشاشات التفاعلية لإرشاد الحجاج بلغات عالمية؛ لاستقبال ضيوف برنامج خادم الحرمين خلال موسم الحج.

ويبدأ عمل الحافلات ابتداءً من اليوم الجمعة، بعد أن جرى تجهيزها وتهيئتها فنيًا لتوفير النقل الآمن والميسّر للحجاج من وإلى منافذ الوصول.

وتعمل الوزارة على تحديث الحافلات بشكل مستمر، وتأمين الكوادر المدربة والمؤهلة بشكل جيد؛ بما يحقق الراحة لضيوف الرحمن وفق تطلعات القيادة الرشيدة، وتوفير سبل النقل المريح لحجاج البيت العتيق لرحلة المشاعر المقدسة، وما بين جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

يُذكر أن عدد المستضافين هذا العام، الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة، بلغ 6 آلاف حاج وحاجة من مختلف دول العالم؛ ليصل إجمالي عدد الضيوف، الذين استضافهم البرنامج منذ انطلاقته في عام 1417هـ، لـ(53.747) حاجًا وحاجة من مختلف دول العالم، وحظي بإشادة كبيرة على المستويين المحلي والدولي.

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وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، قد أنهت جميع الاستعدادات لاستقبال أولى دفعات ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، التي يبدأ وصولها اليوم الجمعة، عبر رحلات مجدولة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.

وتمثِّل هذه الدفعة 350 ضيفًا من أصل 6 آلاف حاج وحاجة سيصلون تباعًا، عبر رحلات متواصلة خلال الأيام المقبلة لمقر استضافتهم بمكة المكرمة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات النوعية، التي يقدمها البرنامج للمستضافين.

وتتضمن هذه الدفعة عددًا من أسر شهداء ومصابي الحادث الإرهابي للمسجدين في نيوزيلاندا، إلى جانب الشخصيات الإسلامية في شرق آسيا وقارتي أوروبا وإفريقيا، وسيكون في استقبالهم عددٌ من كبار المسؤولين بالوزارة ورؤساء اللجان العاملة في البرنامج.