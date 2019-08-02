القيادة تهنئ الرئيس إيسوفو محمدو بذكرى استقلال النيجر

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر؛ بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى الرئيس إيسوفو محمدو، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.