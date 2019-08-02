حج / أفراد كشافة تعليم وادي الدواسر يعبرون عن فخرهم بالتطوع في خدمة الحجاج



وادي الدواسر 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس

عبّر عدد من أفراد كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر خلال بدأهم مباشرة أعمالهم التطوعية اليوم في خدمة حجاج بيت الله الحرام، ضِمن مهام معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية

وأكد الكشاف سالم مبارك جمعان والكشاف عبدالله ناصر الدوسري، أن خدمة ضيوف الرحمن، شرف يفتخر به كل أبناء وبنات هذا الوطن ويتشرفون بالمشاركة في خدمة الحجيج والزائرين وخدمة الأماكن المقدسة؛ منوهين بما سخرته الدولة - رعاها الله - من إمكانات آلية وبشرية ومشروعات خدمية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

من جانبه أعرب الكشاف مشاري سعد آل عثيمين ، والكشاف عازم محمد الدوسري، عن سعادتهما وهما يباشران الإسهام في خدمة حجاج بيت الله الحرام ضِمن ما سخّرته الدولة من إمكانات بشرية ومادية؛ لتمكين ضيوف الرحمن، والتيسير عليهم ؛ مؤكدان أنها وزملاءهما عازمون - بإذن الله - على المضيّ في تحقيق أعلى مستوى من الخدمات التي تهدف إلى المزيد من التيسير على الحجاج في أداء حجهم.

وأشار الكشاف سالم عتيق ناصر ، والكشاف ماجد زيد ماجد ، والكشاف عبدالمجيد عبدالله ظافر، إلى أن خدمة ضيوف الرحمن، التي يتقلدونها كوسام شرف؛ اختص الله به أهل هذه البلاد وقادتها - حفظهم الله - من اللحظة التي يصل فيها الحجاج إلى هذه البقاع الطاهرة؛ تدعوهم إلى العمل بتفانٍ وإخلاص، والإسهام مع أجهزة الدولة المختلفة في توفير أسباب الراحة لحجاج بيت الله الحرام، وأن ما سيقومون به يأتي امتداداً لتأكيد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على أداء أفضل الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن؛ لإتمام مناسك حجهم بكل سهولة ويسر.

وعبر الكشاف ماجد مبارك آل طايع والكشاف مسفر سعد مسفر عن اعتزازهما وفخرهما بتطوعهما في خدمة ضيوف الرحمن؛ ليسهمان مع قادة وأبناء هذا الوطن الذين نذروا أنفسهم لخدمة أشرف بقاع الأرض والسهر على أمن ضيوف الرحمن والتيسير عليهم في أداء فريضة الحج.

وأكد الكشاف محمد مبارك آل طايع، أن جميع شباب تلك البلاد يعتزون بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة؛ تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - التي تحثّ على رعاية ضيوف الرحمن والعناية بهم.

فيما أعرب الكشاف ثامر محمد خلف عن سعادته بالشرف الكبير في خدمة ضيوف الرحمن، والإسهام مع مختلف قطاعات الدولة في التيسير على الحجاج؛ مشيراً إلى أن مثل تلك المناسبة فرصة لهم لإظهار جهودهم وعكس صورة الشباب السعودي الملتزم بتعاليم دينه والمحافظة على مقدّرات وطنه.

// انتهى //

16:21ت م

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وادي الدواسر 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسعبّر عدد من أفراد كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر خلال بدأهم مباشرة أعمالهم التطوعية اليوم في خدمة حجاج بيت الله الحرام، ضِمن مهام معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية ، عن اعتزازهم وفخرهم بشرف تقديم الخدمة لضيوف الرحمن الذين قدموا من كل فج عميق.وأكد الكشاف سالم مبارك جمعان والكشاف عبدالله ناصر الدوسري، أن خدمة ضيوف الرحمن، شرف يفتخر به كل أبناء وبنات هذا الوطن ويتشرفون بالمشاركة في خدمة الحجيج والزائرين وخدمة الأماكن المقدسة؛ منوهين بما سخرته الدولة - رعاها الله - من إمكانات آلية وبشرية ومشروعات خدمية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.من جانبه أعرب الكشاف مشاري سعد آل عثيمين ، والكشاف عازم محمد الدوسري، عن سعادتهما وهما يباشران الإسهام في خدمة حجاج بيت الله الحرام ضِمن ما سخّرته الدولة من إمكانات بشرية ومادية؛ لتمكين ضيوف الرحمن، والتيسير عليهم ؛ مؤكدان أنها وزملاءهما عازمون - بإذن الله - على المضيّ في تحقيق أعلى مستوى من الخدمات التي تهدف إلى المزيد من التيسير على الحجاج في أداء حجهم.وأشار الكشاف سالم عتيق ناصر ، والكشاف ماجد زيد ماجد ، والكشاف عبدالمجيد عبدالله ظافر، إلى أن خدمة ضيوف الرحمن، التي يتقلدونها كوسام شرف؛ اختص الله به أهل هذه البلاد وقادتها - حفظهم الله - من اللحظة التي يصل فيها الحجاج إلى هذه البقاع الطاهرة؛ تدعوهم إلى العمل بتفانٍ وإخلاص، والإسهام مع أجهزة الدولة المختلفة في توفير أسباب الراحة لحجاج بيت الله الحرام، وأن ما سيقومون به يأتي امتداداً لتأكيد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على أداء أفضل الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن؛ لإتمام مناسك حجهم بكل سهولة ويسر.وعبر الكشاف ماجد مبارك آل طايع والكشاف مسفر سعد مسفر عن اعتزازهما وفخرهما بتطوعهما في خدمة ضيوف الرحمن؛ ليسهمان مع قادة وأبناء هذا الوطن الذين نذروا أنفسهم لخدمة أشرف بقاع الأرض والسهر على أمن ضيوف الرحمن والتيسير عليهم في أداء فريضة الحج.وأكد الكشاف محمد مبارك آل طايع، أن جميع شباب تلك البلاد يعتزون بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة؛ تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - التي تحثّ على رعاية ضيوف الرحمن والعناية بهم.فيما أعرب الكشاف ثامر محمد خلف عن سعادته بالشرف الكبير في خدمة ضيوف الرحمن، والإسهام مع مختلف قطاعات الدولة في التيسير على الحجاج؛ مشيراً إلى أن مثل تلك المناسبة فرصة لهم لإظهار جهودهم وعكس صورة الشباب السعودي الملتزم بتعاليم دينه والمحافظة على مقدّرات وطنه.// انتهى //16:21ت م0077

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