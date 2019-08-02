

جاكرتا 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 7,4 درجات قبالة السواحل الجنوبية لجزيرة جاوا في اندونيسيا اليوم, سُجل على عمق حوالي 10 كلم قبالة السواحل وعلى بعد 147 كلم من سومور بجنوب غرب العاصمة جاكرتا.

وأعلنت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا صدور تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في مناطق مجاورة للعاصمة جاكرتا.

// انتهى //

16:15ت م

0075





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انذار من وقوع تسونامي إثر زلزال بقوة 7,4 ضرب جنوب غرب اندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.