السعودية اليوم / إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز في واد الحمص



القدس المحتلة 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع اليوم، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتضامنين مع أهالي واد الحمص في بلدة صور باهر شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية في بيت لحم، بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين فور انتهاء صلاة الجمعة، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، إضافة إلى إصابة مصور صحفي بعد الاعتداء عليه بالضرب.

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15:48ت م

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