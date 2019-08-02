حج / "التدريب التقني والمهني" ينهي المعسكر الإعدادي لجوالة وكشافة التدريب التقني في حج هذا العام



جدة 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس

أنهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تهيئة المشاركين من جوالة الكليات التقنية وكشافة المعاهد الثانوية الصناعية في معسكرات الخدمة العامة لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة ، وذلك من خلال تنفيذ معسكر إعدادي نظمته واستضافته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة بمقرها الكشفي الدائم في جدة وبإشراف مباشر من الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة وبدعم صندوق المتدربين الرئيسي وذلك خلال الفترة من ٢٧-٢٩ ذي القعدة, بمشاركة ٢٠٤ جوال وكشاف وبواقع ١٠ فرق جوالة من الكليات التقنية و٣ فرق كشفية من المعاهد الصناعية بمختلف مدن ومناطق المملكة.

ونفذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة باقة من الدورات التطويرية والتأهيلية للمشاركين في المعسكر منها دورة في الإسعافات الأولية قدمتها هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة ودورة في أساليب الإنقاذ والإطفاء تنفيذ الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة ، ودورة تطويرية في فن التعامل مع الاخرين ، كذلك قدمت القيادات الكشفية بالمنطقة دورة تأهيلية في المسح والإرشاد.

وتهدف المشاركة في معسكرات الخدمة العامة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة إلى جانب خدمة ضيوف الرحمن ، تأكيد روح العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى الكشافة والجوالة والقادة الكشفيين والإسهام مع الجهات ذات العلاقة في إظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء لضيوف الرحمن.

من جهته وجه مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل بن كدسه القيادات الكشفية والمشاركين من الجوالة والكشافة بهذه المناسبة ببذل المزيد من الجهد والعطاء لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن ، والسعي نحو تقديم الوجهة المشرقة عن شباب التدريب التقني والمهني.

// انتهى //

15:35ت م

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