

باماكو 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي خالد بن مبروك الخالد، بمقر سفارة المملكة في مالي أمس، ضيوف خادم الحرمين الشريفين لموسم حج هذا العام 1440هـ.

وأكد السفير الخالد بهذه المناسبة حرص المملكة العربية

من جهتهم، ثمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين هذه الاستضافة الكريمة، رافعين اسمى عبارات التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ سائلين ـ الله عز وجل ـ أن يحفظ المملكة حكومة وشعبًا، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

وفي نهاية اللقاء، قدم سفير خادم الحرمين الشريفين، الهدايا وتذاكر السفر للضيوف، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا، وأن يعودوا إلى وطنهم سالمين.

// انتهى //

15:33ت م

0062



باماكو 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي خالد بن مبروك الخالد، بمقر سفارة المملكة في مالي أمس، ضيوف خادم الحرمين الشريفين لموسم حج هذا العام 1440هـ.وأكد السفير الخالد بهذه المناسبة حرص المملكة العربية السعودية في كل عام على توفير المزيد من التسهيلات والتقنيات التي تسهم في تحقيق الراحة لضيوف الرحمن من مختلف بقاع العالم،من جهتهم، ثمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين هذه الاستضافة الكريمة، رافعين اسمى عبارات التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ سائلين ـ الله عز وجل ـ أن يحفظ المملكة حكومة وشعبًا، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.وفي نهاية اللقاء، قدم سفير خادم الحرمين الشريفين، الهدايا وتذاكر السفر للضيوف، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا، وأن يعودوا إلى وطنهم سالمين.// انتهى //15:33ت م0062

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / سفير المملكة لدى مالي يلتقي ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.