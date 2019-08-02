حج / تكييف مخيمات حجاج جنوب شرق آسيا بعرفات



مكة المكرمة 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس

دشنت مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا هذا العام 1440 ه مشروع تكييف مخيمات الحجاج بمشعر عرفات, بحضور عدد من مسؤولي بعثات الحج بالدول المعنية.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف محمد أمين بن حسن أندرقيري أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المؤسسة بدعم وتوجيه ومؤازرة من وزارة الحج والعمرة على توفير أفضل سبل الراحة للحجاج الذين تتشرف بخدمتهم لافتا النظر إلى أنه سيتم خلال موسم الحج القادم 1441 ه بمشيئة الله تعالى استكمال تغطية المساحات المتبقية بأجهزة التكييف مبينا أن جميع مخيمات حجاج جنوب شرق آسيا في مشعر عرفات الواقعة على مساحة تبلغ أكثر من 400 ألف متر مربع تم تحويلها إلى خيام مطورة في قرار استراتيجي ووقت قياسي.

وتقدمت مديرة شؤون الحج ممثلة الحكومة الإندونيسية الدكتورة إلهام سري باسم الحكومة الإندونيسية بخالص الشكر لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على جهودهما في تقديم أفضل الخدمات والرعاية لضيوف الرحمن مقدرة في ذات الوقت جهود رئيس مجلس إدارة المؤسسة وجميع العاملين معه لتطوير الخدمات وتحسينها للحجاج.

وبينت أنه يلاحظ في كل عام المزيد من التحسين والتجويد في الأداء وتطوير الخدمات وسرعة إنهاء الإجراءات مما يؤكد حرص الجميع في هذه البلاد المباركة على خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام.

// انتهى //

15:30ت م

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