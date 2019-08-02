مغادرة البعثة الأولى من حجاج دبي إلى الأراضي المقدسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادرت البعثة الأولى لحجاج إمارة دبي إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، الجمعة، وتضم 82 حاجا من أصل 6228 حاجا إماراتيا لموسم الحج هذا العام.

وفي مطار دبي الدولي تم استقبال الحجاج بالترحيب والهدايا وتقديم الخدمات كافة وسبل الراحة والفحوص الطبية، حيث تخصص مؤسسة دبي للإسعاف 150 مسعفا يتوزعون على عدد من النقاط، بالإضافة إلى 3 طواقم طبية في مطارات دبي.

كما توفر إقامة دبي عددا من "الكاونترات" في كل مبنى بمطارات دبي؛ حتى لا تعيق المسافر أو الحاج وهو متوجه نحو الطائرة.

وتغادر البعثة الأخيرة لحجاج دبي المتوجهين إلى المملكة العربية السعودية في ٨ أغسطس/آب الجاري.