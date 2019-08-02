أسطول حافلات حديثة لنقل ضيوف خادم الحرمين الشريفين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جهزت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، مئات الحافلات الحديثة المزودة بالشاشات التفاعلية لإرشاد الحجاج بلغات عالمية، لاستقبال ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين.





يأتي ذلك بهدف توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة ضيوف الرحمن، وتيسير تنقلهم بكل يسر وسهولة منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم بعد أداء النسك.

ويبدأ عمل الحافلات، الجمعة، بعد أن جرى تجهيزها وتهيئتها فنياً لتوفير النقل الآمن والميسر للحجاج من وإلى منافذ الوصول.

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وتعمل الوزارة على تحديث الحافلات بشكل مستمر، وتأمين الكوادر المدربة والمؤهلة بشكل جيد بما يحقق الراحة لضيوف الرحمن، وفق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتوفير سبل النقل المريح لحجاج البيت العتيق لرحلة المشاعر المقدسة وما بين جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبلغ عدد المستضافين هذا العام الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة 6000 حاج وحاجة من مختلف دول العالم، ليصل إجمالي عدد الضيوف الذين استضافهم البرنامج منذ انطلاقته عام 1417هـ، إلى 53.747 حاجاً من مختلف دول العالم، وحظي بإشادة كبيرة على المستويين المحلي والدولي.