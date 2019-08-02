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تونس تفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية
متابعات الخليج 365 - متابعة
فتحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أبوابها، لتلقّي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية حسب المواعيد المقررة، ويستمرّ تلقي الطلبات حتى التاسع من أغسطس الجاري.
وتستحوذ الانتخابات الرئاسية على اهتمام التونسيين بشكل كبير، فالكل كان متأهباً لانتخابات تشريعية، إلا أن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عجّلت الاستحقاق الرئاسي.
ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الرئاسة التونسية في 15 سبتمبر المقبل بدلاً من 17 نوفمبر، وذلك بعد وفاة السبسي، عن عمر ناهز 92 عاماً.
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