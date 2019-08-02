- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم سلمى .. الإصدار الروائي الأول لـ عبدالله الشهري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سلمى .. الإصدار الروائي الأول لـ عبدالله الشهري
متابعات الخليج 365 - أبها
صدر حديثاً عن دار الحكايات بلبنان رواية سلمى للروائي عبدالله الشهري والتي تُعد باكورة إنتاجه الروائي.
وتجري أحداث ووقائع الرواية جنوب المملكة وذلك في فترة الثمانينات الميلادية.
والرواية تتحدث في مجملها عن قصة فتاة وشاب، سلمى وشامان، عاشا في الريف منذ الصغر حتى الكبر، ومرّت بهما محطات مختلفة قبل أن يصطدما بأعراف وتقاليد لم ترحمهما، وحاولت إعاقتهما والتفرقة بينهما، وقد جاهد شامان وسلمى للتغلب على تلك التيارات وحاولا التمرد عليها ولكن..!
وتقع رواية سلمى في نحو 225 صفحة من القطع المتوسط وتتوفر بكافة فروع مكتبة جرير.
كانت هذه تفاصيل خبر سلمى .. الإصدار الروائي الأول لـ عبدالله الشهري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.