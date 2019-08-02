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الجيش السعودي ينقذ 55 إفريقياً يتاجر بهم الحوثيون

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2019-08-02

الجيش السعودي ينقذ 55 إفريقياً يتاجر بهم الحوثيون

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجحت القوات المسلحة في إنقاذ 55 إفريقياً كانت تستخدمهم الميليشيات بعمليات الإتجار بالبشر في صعدة اليمنية.

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وخلال الأشهر الماضية راجت تجارة البشر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين حيث يتم احتجاز المهاجرين بشكل غير شرعي وإجبارهم على القتال إلى جانب صفوف الحوثيين أو الترحيل إلى بلادهم.

وشملت حملات التجنيد أفارقة من مختلف الأعمار من الموجودين بصفتهم لاجئين في عدد من أحياء صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الميليشيات.





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