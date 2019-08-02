2019-08-02

موسكو: من الضروري مواصلة التعاون الوثيق مع المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكّد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده ترى أنه من الضروري مواصلة التعاون الوثيق مع المملكة في كافة المجالات خاصة ما يتعلق منها بسوق النفط العالمي.

وقال الوزير الروسي : أعتبر أن الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى روسيا في عام 2017 أعطت دفعة قوية لتطوير العلاقات بين الدولتين، والتي كانت نقطة الانطلاق لتكثيف التفاعل بيننا”.

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كلام الوزير الروسي جاء خلال اجتماع له مع وزير الطاقة والصناعة المهندس خالد الفالح اليوم.

كما أكد نوفاك على أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطويرها بين روسيا والسعودية من خلال ترتيب لقاءات لتوقيع اتفاقات ثنائية بين البلدين.

وتباحث الطرفان في تفاصيل الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة في أكتوبر القادم إلى المملكة العربية السعودية.