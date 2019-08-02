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الإطاحة بـ3 مواطنين سرقوا إيرادات محطة وقود السويدي بالساطور

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2019-08-02

الإطاحة بـ3 مواطنين سرقوا إيرادات محطة وقود السويدي بالساطور

متابعات الخليج 365 - الرياض

ألقت شرطة الرياض القبض على 3 أشخاص، منهم مُلثمانِ ظهرا في مقطع فيديو وهم يعتديانِ على عمال محطة وقود في حي السويدي ويسلبانِ ما بحوزته من أموال تحت تهديد الساطور.

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وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة إلى ما تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخصين ملثمين بالاعتداء على عمال محطةٍ للوقود بحي السويدي غرب العاصمة الرياض وسلب ما بحوزتهم من إيراداتٍ مالية نقدية تحت تهديد السلاح الأبيض “ساطور”، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن كشف هوية الجناة والقبض عليهم، ثلاثة مواطنين، بالعقد الثاني من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم.

وأفاد أنه اتضح تورطهم بارتكاب (٣) ثلاث جرائم سلب أخرى بأسلوب مماثل، حيث جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.





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