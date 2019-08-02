شاهد.. حجاج بنجلاديش: لم نتخيل إنهاء الإجراءات بهذه السهولة

2019-08-02

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

لم يصدق حجاج بنجلاديش أنفسهم وهم ينزلون من على متن الطائرة ويتوجهون إلى الحافلات التي ستقلهم إلى فنادقهم بعد إجراءات استغرقت أقل من 5 دقائق ضمن مبادرة طريق مكة.

وقال الحجاج : لم نكن نتوقع بأن تكون الإجراءات سريعة وسهلة بهذه الطريقة.

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وتهدف المبادرة إلى التسهيل على الحجاج من خلال إنهاء إجراءات الدخول في مطارات بلادهم قبل المغادرة.

وتستهدف المبادرة هذا العام 225 ألف حاج من 5 دول.