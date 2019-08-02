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شاهد.. حجاج بنجلاديش: لم نتخيل إنهاء الإجراءات بهذه السهولة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
لم يصدق حجاج بنجلاديش أنفسهم وهم ينزلون من على متن الطائرة ويتوجهون إلى الحافلات التي ستقلهم إلى فنادقهم بعد إجراءات استغرقت أقل من 5 دقائق ضمن مبادرة طريق مكة.
وقال الحجاج : لم نكن نتوقع بأن تكون الإجراءات سريعة وسهلة بهذه الطريقة.
وتهدف المبادرة إلى التسهيل على الحجاج من خلال إنهاء إجراءات الدخول في مطارات بلادهم قبل المغادرة.
وتستهدف المبادرة هذا العام 225 ألف حاج من 5 دول.
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