مسار جديد للحجاج الأوروبيين ضمن خطة التفويج إلى الجمرات

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

كشف رئيس قطاع التفويج بمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا المطوف ماجد صبغة عن تغييرات طرأت على الخطة التشغيلية في حج هذا العام 1440هـ، حيث حدثت تغييرات في أوقات الحظر، ففي العاشر من شهر ذي الحجة أول أيام التفويج إلى الجمرات سيكون الحظر من الساعة 4 إلى الساعةـ10، ليترفع من أربع ساعات ونصف إلى 6 ساعات عن العام الماضي، فيما تم إلغاء الحظر في اليوم الحادي عشر، بحيث تمت جدولة الأوقات بما يناسب كل مرحلة، وفي يوم 12 أوقات الحظر ستكون من الساعةـ 10 إلى الساعة ـ2 ظهرا.

وأعلم القطاع عن خطته التشغيلية من خلال ورشة العمل التي أقيمت أمس لأعضاء التفويج في مكاتب الخدمات الميدانية أظهرت الكثير من الجوانب عبر عرض مرئي اشتمل على موازنة شاملة لهيكلة القطاع واستعداداته، حيث بلغ تعداد العاملين في القطاع (91) فردًا مما يساعد في تنظيم وتطبيق آلية تفويج الحجاج إلى منشأة الجمرات.

كما جرى استعراض الأنظمة التقنية وتطبيق التفويج المعتمدة من وزارة الحج والعمرة حيث سيتم في هذا العام تلافي المشاكل السابقة في التطبيق الإلكتروني ليصبح أكثر مرونة من السابق وأفصح صبغة عن استحداث مسار جديد لتفويج حجاج المؤسسة القادمين من أوروبا وأمريكا عن طريق انفاق المجازر، لضمان عدم اختلاط المشاة مع مسارات الحافلات وبين القطاع أنه جرى التنسيق لذلك مع الأمن العام لتأمين المسار للحفاظ على سلامة الحجاج لافتا النظر إلى أن استخدام هذا المسار سيبدأ في يوم 9 – 10 للحجاج الأتراك من مخيمات الظل.